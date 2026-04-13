Elecciones 2026: Junta Nacional de Justicia aprueba investigación preliminar contra jefe de la ONPE

En un comunicado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que aprobó el inicio de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por presuntas irregularidades en el traslado de material electoral, lo que impidió la instalación de mesas de sufragio durante las elecciones generales de ayer domingo.

Como se recuerda, ayer la titular de la JNJ, María Cabrera, ante el caos en los locales de votación, dijo que promovería una indagación contra Corvetto Salinas, la cual hoy aprobó el colegiado, y como primera medida solicitó a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe sobre el proceso para ratificar al funcionario al frente de ONPE.

PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR

Trascendió que el documento será clave para sustentar el procedimiento fiscalizador contra el funcionario de la ONPE, medida que se encuentra dentro de las competencias constitucionales de la JNJ. Además, garantizaron el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas en la indagación.

"La Junta Nacional de Justicia, como organismo constitucional autónomo, reafirma su respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú, al Estado de derecho y al orden democrático, pilares fundamentales para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana", señala el comunicado.