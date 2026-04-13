Fiscalía sobre elecciones en colegio de Lurín: “Hemos advertido serias irregularidades”

El Ministerio Público detectó serias irregularidades durante la jornada electoral en Lima Sur, según informó el fiscal superior coordinador de la Fiscalía de Prevención del Delito, Alfonso Barnechea. Las observaciones se realizaron tras el despliegue de fiscales en diversos locales de votación de la zona.

Durante un recorrido en el colegio Julio C. Tello, en Lurín, se constató el ingreso tardío de electores y dificultades en la organización desde las primeras horas de la mañana. Asimismo, se reportaron problemas para personas con discapacidad y adultos mayores, quienes encontraron obstáculos para ejercer su derecho al voto.

Además, miembros de mesa señalaron que el material electoral entregado estaba incompleto, lo que generó confusión y retrasos en el proceso. A ello se sumaron denuncias de personeros que no pudieron ingresar oportunamente a los locales, así como la falta de orientación adecuada por parte del personal de la ONPE.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Frente a estas situaciones, la Fiscalía inició acciones para investigar las responsabilidades correspondientes. También se informó que se vienen recabando documentos tanto en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como en la empresa encargada de la distribución del material electoral, con el fin de esclarecer las causas de las fallas registradas.