Calor extremo en el norte: Tumbes y Piura registrarán altas temperaturas

Las altas temperaturas continúan presentes en la costa peruana, especialmente durante el día, afectando a diversas regiones, con mayor intensidad en Piura y Tumbes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en la costa central se han registrado temperaturas de hasta 37 °C, condiciones que se mantendrían hasta el 19 de abril, generando preocupación entre los ciudadanos ante el intenso calor.

EXPLICACIÓN DE ALTAS TEMPERATURAS

El incremento de las temperaturas estaría asociado al calentamiento del mar y al ingreso de vientos del norte, lo que reduce la cobertura nubosa y favorece el ingreso de aire más cálido hacia la región costera.

Esta situación ha provocado que las temperaturas diurnas se mantengan por encima de lo normal, especialmente en distritos alejados del litoral. Asimismo, se prevén ráfagas de viento durante la tarde y noche, principalmente en zonas cercanas al litoral de la costa central.

PIURA Y TUMBES CON ALTAS TEMPERATURAS

Estas regiones costeras han sido las más afectadas por este fenómeno climático, al registrar temperaturas máximas que oscilan entre los 32 °C y 37 °C, siendo las más elevadas del territorio nacional.