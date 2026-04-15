Tipo de cambio sube en medio de incertidumbre por proceso electoral

El tipo de cambio ha registrado un alza en los últimos días en un contexto marcado por la incertidumbre política tras las Elecciones Generales 2026. Las dudas en torno al proceso electoral y el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han generado preocupación en los mercados financieros.

Ante este escenario, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha intervenido en el mercado cambiario con el objetivo de evitar una mayor volatilidad del dólar. Según especialistas, este tipo de acciones busca mantener la estabilidad monetaria frente a escenarios de incertidumbre política.

El economista Adrianzen explicó que este comportamiento es habitual durante periodos electorales, pero se intensifica cuando existen cuestionamientos al proceso. “Cuando un país percibe dudas sobre la legitimidad electoral, la inversión se frena y los agentes económicos toman precauciones”, señaló.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Asimismo, indicó que el tipo de cambio en el país es administrado por el BCRP, lo que permite amortiguar fluctuaciones bruscas. Sin embargo, advirtió que la desconfianza en las instituciones puede afectar directamente el desempeño económico. Mientras tanto, el proceso electoral continúa y los resultados oficiales siguen generando expectativa en los mercados.