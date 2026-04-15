Asesinan a conductor de combi de 19 años en Comas en presunto ataque por extorsión

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Comas, donde un joven conductor de transporte público fue asesinado a balazos mientras trabajaba. La víctima fue identificada como Cristian Ylagas, de tan solo 19 años, quien manejaba una combi al momento del ataque.

Según imágenes de cámaras de seguridad, el vehículo se encontraba detenido recogiendo pasajeros cuando un sujeto subió a la unidad con ayuda de un presunto jalador, quien incluso cerró la puerta para impedir que otros ingresaran o salieran. Segundos después, se escucharon dos disparos dentro del vehículo, generando pánico entre los presentes.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, mientras que el conductor, herido, perdió el control de la unidad y terminó impactando contra un local cercano. El hecho ocurrió en una zona comercial, lo que incrementó la alarma entre vecinos y transeúntes.

Horas después, la Policía logró capturar a uno de los presuntos implicados en el crimen. Este caso se suma a una serie de atentados contra transportistas, en un contexto marcado por extorsiones y creciente inseguridad ciudadana.