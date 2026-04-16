San Borja: delincuentes incendian vehículo de empresario extorsionado

Un empresario fue víctima de un atentado luego de que dos sujetos incendiaran su vehículo en la calle Arqueología, en San Borja. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra cómo los atacantes actuaron con total impunidad, creyendo que no estaban siendo observados.

Según las imágenes, los individuos ingresaron a un conjunto habitacional y prendieron fuego a la unidad estacionada, incluso en las inmediaciones del Ministerio de Educación. La víctima denunció que su vida está en peligro y que no cuenta con protección pese a encontrarse en una zona con presencia de entidades del Estado.

El empresario reveló que viene siendo extorsionado debido a su negocio familiar ubicado en la avenida Canadá. Indicó que los delincuentes le exigían pagos de hasta 6,000 soles por local, lo que sumaba alrededor de 18,000 soles mensuales. Al negarse a pagar, recibió amenazas directas que luego se concretaron con el incendio de su vehículo.

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN

En la zona, otros comerciantes también denunciaron ser víctimas de extorsión, señalando que las exigencias económicas van desde los 3,000 hasta los 6,000 soles. El caso ya es investigado por la División de Extorsión de la Policía, que busca identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.