SJL: capturan a tres integrantes de “Los Malditos de Bayóvar”

Un nuevo caso de extorsión se registró en la avenida Santa Rosa de Lima, en San Juan de Lurigancho, donde un delincuente amenazó a trabajadoras de una empresa de transporte interprovincial utilizando un cartucho de dinamita. Las imágenes de seguridad muestran cómo el sujeto aborda a las víctimas y exhibe el explosivo frente a ellas.

Tras el hecho, las mujeres huyeron del lugar junto a un perro, mientras el atacante también escapaba. Según las investigaciones, este atentado formaría parte de las acciones de la organización criminal autodenominada “Los Malditos de Bayóvar”, dedicada a extorsionar a empresas de transporte.

Pese al temor generado, los trabajadores continuaron con sus labores. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) logró capturar a tres presuntos integrantes de la banda en operativos realizados en San Juan de Lurigancho, Jicamarca y Huarochirí.

EXIGÍAN 15 MIL SOLES

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, informó que los delincuentes exigían pagos de hasta 15 mil soles para permitir el funcionamiento de la ruta. Además, señaló que se incautaron celulares con mensajes extorsivos y que continúan las diligencias para identificar a otros implicados en este caso.