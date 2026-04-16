Surquillo: mujer lucha por su vida tras ser acuchillada y quemada presuntamente por su expareja

Una joven cosmiatra identificada como Yajaira Sígueñas permanece en estado crítico tras ser víctima de un violento ataque ocurrido en su vivienda, ubicada en el distrito de Surquillo. Según información proporcionada por sus familiares, la joven había regresado recientemente al Perú desde España con el objetivo de trabajar.

Sin embargo, su situación cambió drásticamente luego de ser acuchillada y quemada dentro de su habitación. Los familiares han señalado como principal sospechoso a su expareja, quien —según indicaron— no habría aceptado el fin de la relación. De acuerdo con sus declaraciones, el presunto agresor habría ingresado a la vivienda durante la madrugada, forzando la cerradura y trepando por una pared para acceder al inmueble.

Cámaras de seguridad captaron a la víctima ingresando a su domicilio alrededor de la medianoche del sábado. Horas después, aproximadamente a las 3:00 a. m., se observa el ingreso de su expareja. Posteriormente, cerca de las 4:00 a. m., el sujeto sale del lugar llevando una maleta y pertenencias de la joven.

Los familiares también detallaron la gravedad de las lesiones. Indicaron que la víctima presenta quemaduras en gran parte de su cuerpo, así como lesiones severas en la cabeza que habrían comprometido su estado neurológico. Actualmente, permanece internada con pronóstico reservado.

PIDEN JUSTICIA

La habitación donde ocurrió el ataque evidencia la violencia del hecho, según las primeras diligencias. En tanto, los familiares han solicitado justicia y que el caso no quede impune. Por su parte, las autoridades han informado que el principal sospechoso cuenta con una orden de detención preliminar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.