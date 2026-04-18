¡Defendamos la democracia!: marcha contra presunto fraude electoral se realizará este domingo 19 de abril

Bajo el lema ¡Defendamos la Democracia! y ante las irregularidades que se habrían cometido antes, durante y después de las elecciones generales; asociaciones y colectivos civiles convocaron a una marcha para este domingo 19 de abril.

La concentración es a las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, distrito de Jesús María, donde los ciudadanos harán escuchar su voz de protesta contra la gestión de Piero Corvetto, el jefe de la ONPE, a quien responsabilizan de los incidentes tras los comicios.

DESPLIEGUE POLICIAL

Los ciudadanos cuestionan, principalmente, los retrasos en la entrega del material electoral, en tres distritos de Lima, lo que demoró o no permitió la instalación de las mesas de votación, la pérdida de las actas, así como cajas con cédulas de sufragio.

Las autoridades no han emitido restricciones para la zona del Campo de Marte tras el anuncio de la masiva concentración; se espera un fuerte despliegue policial para mañana, y así garantizar que la jornada se desarrolle de manera pacífica.