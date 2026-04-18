Elecciones 2026: Policía descarta pedido de detención para Piero Corvetto

Según se pudo conocer, Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE permanece en su domicilio, ubicado en el distrito de Miraflores.

El inmueble es vigilado por dos policías que rondan los alrededores de la cuadra. Periodistas lo esperan en la puerta de su casa, pero el funcionario hace días no declara.

PEDIDO DE DETENCIÓN

Por otro lado, esta tarde el general PNP Manuel Lozada negó que a su institución haya llegado un pedido de detención contra Corvetto Salinas, como se estuvo especulando.

“No tenemos esa información. La Policía Nacional no lo ha detenido, no hemos recibido nada al respecto”, declaró categórico el jefe policial a los medios de comunicación.