Gobierno elimina obligación de aportar a la ONP o AFP a trabajadores independientes

Nuevamente el sistema de pensiones está en debate; aunque hace unos días se anunció que los trabajadores independientes no estarán obligados a aportar, lo cierto es que esta medida ya se había aprobado en una adecuación del reglamento.

Los trabajadores dependientes (los que están en planilla) deberán seguir aportando de manera obligatoria, sin importar su edad, situación que es muy distinta para los independientes. Sobre el tema, el especialista Jorge Carrillo señala:

SE REAVIVA EL DEBATE

“En el caso de una persona que no tiene trabajo fijo. Que no depende de una empresa (…) dice déjame también ser independiente en lo que se refiere con mi pensión (…) dice déjame ser independiente con mi futuro para mi jubilación”, comenta.

Muchos ciudadanos cuestionan las pensiones que recibirían de la ONP y la AFP, después de tantos años de contribuciones. En medio de este panorama, se reaviva el permanente debate sobre aportar o no al sistema de pensiones.