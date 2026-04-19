Banda criminal “Los Michis” detona explosivo en gimnasio de Ancón

Un sujeto detonó un artefacto explosivo en la puerta de un gimnasio ubicado en el distrito de Ancón, generando alarma entre los vecinos del sector. El establecimiento afectado, identificado como Olimpics GYM, sufrió daños en su infraestructura tras la fuerte explosión registrada durante la noche.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atentado estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra los propietarios del negocio. Testigos indicaron que el estruendo causó pánico en la zona, obligando a varios residentes a salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido.

Los vecinos manifestaron su preocupación ante el incremento de hechos delictivos en el distrito, señalando que en menos de diez días varios negocios y hasta colegios han sido blanco de amenazas similares. La situación ha generado temor entre comerciantes, quienes exigen mayor presencia policial.

BUSCAN A DELINCUENTES

Según información preliminar de las autoridades, la organización criminal conocida como “Los Michis del Cono Norte” estaría detrás de este ataque. La Policía Nacional ya inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y frenar la ola de extorsiones en la zona.