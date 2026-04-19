SMP: hombre es asesinado a balazos a plena luz del día

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de San Martín de Porres (SMP), donde un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública. El ataque ocurrió a plena luz del día en las inmediaciones de la cuadra 24 de la avenida Lima, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Según las primeras versiones, la víctima se encontraba conversando en la calle cuando fue sorprendida por delincuentes armados, quienes abrieron fuego sin mediar palabra. El hombre cayó gravemente herido y falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Las autoridades presumen que se trataría de un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras hipótesis. En ese sentido, indicaron que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el incremento de la delincuencia y exigieron mayor presencia policial. Asimismo, pidieron a las autoridades tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad en el distrito.