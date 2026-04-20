Surquillo: evacúan a familias por fuga de gas en obra

Una fuga de gas natural obligó a evacuar a aproximadamente cien personas en el distrito de Surquillo, luego de que una tubería fuera dañada durante trabajos de construcción. El incidente ocurrió en el cruce del jirón San Agustín con la calle Víctor Mantilla, cerca de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá.

Según las primeras informaciones, obreros que realizaban excavaciones con maquinaria pesada habrían perforado accidentalmente un ducto de gas natural doméstico. Ante la emergencia, al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

La empresa Cálidda informó mediante un comunicado que la fuga fue ocasionada por una “empresa tercera” que ejecutaba trabajos en la zona. Asimismo, precisó que el gas natural tiende a disiparse rápidamente al ser más liviano que el aire, aunque se tomaron medidas preventivas para resguardar a la población.

INVESTIGAN INCIDENTE

Por su parte, representantes de la municipalidad señalaron que la obra contaba con las autorizaciones correspondientes, pero confirmaron que se iniciarán acciones administrativas contra la empresa responsable. Las autoridades también dispusieron la suspensión temporal de actividades comerciales en el área mientras se controla completamente la emergencia.