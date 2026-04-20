Aeropuerto Jorge Chávez: incautan más de 100 celulares de alta gama ocultos en equipaje

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) incautó más de 100 celulares de alta gama, además de notebooks, tablets y relojes de alto valor, que eran transportados ocultos en el equipaje de una pasajera que arribó a Lima procedente de Miami, con escala en Panamá. El cargamento fue valorizado en más de 120 mil dólares.

La intervención se realizó en el área de llegadas del aeropuerto Jorge Chávez, luego de que el equipaje fuera detectado como sospechoso durante los controles de rutina. Según informó el vocero de la SUNAT, Walter Ore, el hallazgo fue posible gracias al uso de tecnología, análisis de riesgo e información previa que permitió identificar el intento de ingreso irregular de 109 celulares y otros equipos electrónicos.

Al pasar el equipaje por el escáner de rayos X, las autoridades confirmaron la presencia de los productos sin declarar, lo que encendió las alertas por posibles delitos aduaneros. De acuerdo con la SUNAT, además de la evasión de impuestos, la cantidad de equipos incautados requería permisos especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que agrava la situación legal de la implicada.

INCAUTACIÓN DE MERCADERÍA

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de la mercadería y la detención de la pasajera. Las autoridades señalaron que la evasión tributaria en este caso superaría los 20 mil dólares, mientras continúan las investigaciones.