La Victoria: mototaxista ebrio arrastra a mujer policía para evadir intervención

La mañana del domingo, cámaras de seguridad registraron un violento incidente en el distrito de La Victoria, donde una suboficial de tránsito fue arrastrada por una mototaxi cuando el conductor intentó evadir una intervención policial. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas México y San Pablo, generando indignación entre los testigos.

De acuerdo con las imágenes, la agente intentó detener al vehículo luego de que este cruzara la luz roja; sin embargo, el mototaxista hizo caso omiso a la orden y aceleró, arrastrando a la policía por aproximadamente una cuadra. Testigos señalaron que el conductor presentaba signos de haber ingerido alcohol y puso en grave riesgo la integridad de la efectiva y de los transeúntes.

El conductor fue identificado como José Rabelo Zaragoza, de nacionalidad venezolana, quien fue retenido por peatones cuando intentaba darse a la fuga. Tras el hecho, ciudadanos auxiliaron a la suboficial Olga Ramírez Cubas, quien fue trasladada al Hospital de la Policía, donde fue diagnosticada con policontusiones.

EXIGEN MAYOR FISCALIZACIÓN

Vecinos de la zona denunciaron que en esta intersección son frecuentes las infracciones de tránsito y exigieron mayor fiscalización. En tanto, el mototaxista permanece detenido en la comisaría Apolo, donde se confirmó que dio positivo en el dosaje etílico, mientras continúan las investigaciones correspondientes.