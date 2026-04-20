ONPE reporta actas siniestradas y extraviadas en Lima

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que actas correspondientes a 41 mesas de sufragio en diversos distritos de Lima fueron declaradas como siniestradas o extraviadas durante la etapa de procesamiento de las Elecciones 2026. Estas incidencias afectan tanto a los comicios presidenciales como a los de representación parlamentaria.

Según el organismo electoral, las causas incluyen fallas técnicas en el Sistema de Tratamiento Automatizado de Escrutinio (STAE), abandono de miembros de mesa, dispositivos USB dañados o extraviados, así como problemas para integrar correctamente la información al sistema oficial. Todos los casos fueron derivados a los Jurados Electorales Especiales (JEE), conforme a la normativa vigente, para su evaluación y resolución.

Entre los distritos con incidencias figuran Ancón, Ate, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Magdalena del Mar, Puente Piedra y San Miguel. En algunos casos se reportó la pérdida total del material electoral, mientras que en otros las actas fueron declaradas siniestradas por no contar con respaldo digital válido en ninguna de las cinco elecciones realizadas durante la jornada.

LA VICTORIA Y CERCADO DE LIMA

Uno de los problemas más recurrentes se registró en distritos como La Victoria y Cercado de Lima, donde varias mesas fueron observadas debido a daños en los dispositivos USB utilizados para el traslado de información electoral. Estas situaciones han generado preocupación sobre la integridad del proceso electoral y han puesto en manos de los JEE la responsabilidad de determinar la validez de los resultados en cada caso.