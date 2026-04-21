Ómnibus impacta contra camión compactador en VES: un trabajador de limpieza falleció

Esta tarde, un operario de limpieza falleció luego que un ómnibus de la empresa Etupsa impactara contra un camión compactador en la avenida Revolución, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Según testigos, el accidente ocurrió cuando el bus, que cubre la ruta San Martín de Porres - VES, chocó con la unidad de limpieza cuando la víctima estaba trabajando en la parte posterior del camión.

VELOCIDAD CONSIDERABLE

Al respecto, el subgerente municipal de Villa El Salvador, Rogger Dasso, dijo que el ómnibus de transporte público circulaba a una velocidad considerable, lo que habría provocado el accidente.

El funcionario dijo también que el chofer, identificado como Carlos Campos, fue detenido tras el accidente y trasladado a la comisaría, donde permanece bajo investigación, informa RPP.