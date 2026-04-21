Lima registra descenso de temperatura y aumento de nubosidad, según Senamhi

Lima amaneció con cielo nublado, neblina y ligera llovizna, marcando un cambio en las condiciones climáticas tras varios días de intenso calor. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este escenario continuará en los próximos días.

De acuerdo con especialistas, la variación responde a la influencia del anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de alta presión que impulsa aire frío a lo largo de la costa peruana. Esto genera descenso de temperaturas, mayor humedad, nubosidad y presencia de garúas.

El Senamhi indicó que las temperaturas en Lima Metropolitana se mantendrán más frescas durante el día, con sensación de frío en horas de la mañana y la noche. Además, se prevé que estas condiciones se extiendan, al menos, hasta finales de abril.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones, especialmente en grupos vulnerables como niños y adultos mayores, debido a la alta humedad que podría generar afecciones respiratorias. Asimismo, recordaron que este cambio climático forma parte de la variabilidad estacional.