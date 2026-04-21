Alias “Satanás”: capturan a colombiano vinculado a extorsiones en el Cercado de Lima

Un ciudadano colombiano de 20 años, conocido con el alias de “Satanás”, fue capturado por la Policía Nacional en la urbanización Manzanilla, en el Cercado de Lima. La intervención se realizó tras un seguimiento previo, luego de que el sujeto difundiera videos en los que exhibía armas y aparentaba actuar con total impunidad.

Según las autoridades, el detenido estaría vinculado a una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas y comerciantes, utilizando amenazas y material audiovisual para intimidar a sus víctimas. Su captura forma parte de una serie de operativos ejecutados en la zona para combatir la delincuencia organizada.

Durante el operativo, los agentes incautaron municiones, droga y un equipo celular que será analizado como parte de las investigaciones. El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Homicidios, indicó que el sujeto estaría relacionado con la banda criminal “Los Mexicanos”, presuntamente implicada en diversos hechos violentos en la capital.

CRIMEN DE CHOFER

Entre estos casos figura el asesinato de un conductor de la empresa de transporte “Los Moraditos”, ocurrido en Barrios Altos, hecho que generó temor entre los choferes, al punto que algunos paraderos lucen desiertos. La Policía no descarta que esta detención sea clave para desarticular la red criminal y esclarecer otros delitos vinculados a extorsión y sicariato.