Delincuentes balean a taxista por aplicativo y le roban su camioneta

Un violento asalto casi termina en tragedia para Eli Morales, un conductor de taxi por aplicativo de 32 años, quien fue baleado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros en Lima. El hecho ocurrió mientras realizaba un servicio solicitado desde Magdalena con destino al Cercado de Lima, donde los sujetos lo atacaron con un arma de fuego.

Según relató la propia víctima, los asaltantes lo redujeron y le dispararon en el abdomen antes de despojarlo de sus pertenencias. Posteriormente, lo abandonaron inconsciente en plena vía pública y huyeron con su camioneta. Gracias a la rápida intervención de serenos de la zona, Morales fue auxiliado y trasladado de emergencia a un centro de salud.

El conductor permaneció internado durante tres días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y actualmente continúa su recuperación en el Hospital Santa Rosa. Su esposa, Ana Chávez, señaló que la familia atraviesa un momento crítico, ya que el vehículo robado aún se encuentra en proceso de pago al banco, además de los elevados gastos en medicamentos, muchos de los cuales no están disponibles.

LLAMADO A DIPROVE

Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Diprove para que revise las cámaras de seguridad y logre ubicar la camioneta, así como capturar a los responsables del ataque. Asimismo, solicitaron apoyo solidario debido a la difícil situación económica que enfrentan, indicando que cualquier ayuda puede ser comunicada al número 904 439 071.