Mesa Redonda: operativo libera calles tomadas por ambulantes

Un amplio operativo ejecutado en la zona comercial de Mesa Redonda permitió liberar más de cuatro cuadras invadidas por el comercio informal en el Cercado de Lima. La intervención fue realizada de manera conjunta por la Municipalidad Metropolitana de Lima y efectivos del Grupo Terna, como parte del plan “Recuperación de Espacios Públicos 2026”.

Durante la acción, desarrollada desde las primeras horas de la madrugada, las autoridades incautaron gran cantidad de mercadería ilegal, además de objetos peligrosos como cuchillos escondidos y cajas de cerveza. El operativo se concentró en las cuadras 3, 4 y 5 del jirón Andahuaylas, donde la presencia de ambulantes impedía el libre tránsito de peatones.

Según informaron voceros municipales, en la zona también se detectaron actividades ilícitas como el cobro de cupos, la venta de drogas y el consumo de alcohol en la vía pública. Asimismo, se indicó que cerca de 200 comerciantes informales permanecían en el lugar incluso durante la noche, generando desorden y afectando la seguridad de vecinos y visitantes.

DESPLIEGUE DE EFECTIVOS

Para evitar que los ambulantes regresen, la comuna anunció el despliegue permanente de aproximadamente mil efectivos entre personal de serenazgo, fiscalización y otras áreas municipales, quienes trabajarán en turnos las 24 horas del día. Con estas acciones, las autoridades buscan mantener el orden y garantizar la recuperación sostenida de los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía.