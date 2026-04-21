La Victoria: policía presenta droga incautada en operativo

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó en el distrito de La Victoria los resultados de una serie de operativos ejecutados en los últimos días, en los que se logró incautar droga, recuperar autopartes robadas y desarticular organizaciones criminales que operaban en distintos puntos de la capital.

Las acciones fueron llevadas a cabo por agentes de la División de Emergencia, quienes intensificaron su presencia en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. Durante la intervención, se decomisaron diversas sustancias ilícitas listas para su comercialización, además de piezas de vehículos que habían sido reportadas como robadas.

Entre los golpes más importantes, la Policía Nacional informó la desarticulación de la banda criminal “Los NGC”, dedicada a la extorsión en la zona norte de Lima. Según las autoridades policiales, esta organización criminal operaba mediante amenazas y cobros ilegales a comerciantes y transportistas.

DESTACÓ EL TRABAJO POLICIAL

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, participó en la presentación de los resultados y destacó el trabajo del personal policial. Asimismo, aseguró que continuarán ejecutando operativos a nivel nacional con el objetivo de combatir la delincuencia y el crimen organizado.