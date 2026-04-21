Callao: asesinan a padre de familia en Bellavista a plena luz del día

Un padre de familia fue asesinado a plena luz del día en el Callao, en medio de una balacera registrada en el parque Manarelli, ubicado en la zona de Previ. La víctima, identificada como Alex Serna, de 33 años, deja en la orfandad a tres hijos.

Según los primeros reportes, el hombre se encontraba conversando junto a unos amigos cerca de su moto cuando se desató el ataque. Pese a que intentó resistir, terminó falleciendo en el lugar ante la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió en una zona céntrica rodeada de una iglesia, colegios y un mercado, lo que generó gran alarma entre los vecinos, quienes advirtieron que cualquier persona pudo resultar afectada por los disparos.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público. Familiares de la víctima exigieron justicia, mientras que residentes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de la delincuencia en el Callao.