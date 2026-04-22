Familiares velan a adulta mayor víctima de accidente en Huarochirí

Una mujer falleció y al menos 21 personas resultaron heridas tras el despiste de una combi en el anexo 8 de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí.

El accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando la unidad descendía por la zona conocida como la bajada del anexo 8. En ese tramo, el vehículo perdió el control e impactó inicialmente contra un mototaxi, donde se encontraba la víctima mortal, identificada como Catalina Pomalaya (53), junto a sus dos nietos de 8 y 11 años, quienes resultaron heridos.

PIDEN JUSTICIA

Tras el hecho, familiares de la víctima llegaron desde provincia para despedirla y exigir justicia. Denuncian que el conductor de la combi contaría con respaldo legal, mientras que, según información del Servicio de Administración Tributaria, acumularía cerca de 16 mil soles en multas y tenía prohibido brindar servicio de transporte público.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades en este accidente que enluta a una familia y deja decenas de afectados.