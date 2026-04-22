Senamhi advierte: temperaturas subirán hasta 30° en Lima y 37° en el norte

Diversas playas de la Costa Verde continúan recibiendo a cientos de visitantes provenientes de distintos distritos de Lima e incluso de otras regiones, quienes aprovechan las altas temperaturas para disfrutar del mar y el sol, pese a encontrarnos en plena temporada de otoño.

Especialistas advierten que el calor persistirá por varias semanas, debido a condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño costero, que mantiene elevadas las temperaturas del mar. Así lo explicó Erickson Rojas, analista en pronóstico meteorológico del Senamhi.

“Estamos en un contexto de El Niño costero, lo que provoca que las temperaturas del agua del mar se mantengan cálidas”, sostuvo el especialista. Asimismo, detalló que en los últimos días se han registrado anomalías positivas debido a vientos provenientes del norte, lo que ha contribuido a un incremento térmico en la costa peruana.

TEMPERATURAS CERCA DE LOS 40 GRADOS

Según el Senamhi, en la costa norte del Perú las temperaturas podrían alcanzar hasta los 37 grados, mientras que en Lima Metropolitana se registrarían valores cercanos a los 30 grados Celsius durante el día.

Pese a que la capital suele amanecer con cielo nublado, la presencia del sol por la tarde ha incentivado que veraneantes acudan masivamente a las playas de la Costa Verde, buscando aliviar el calor y disfrutar de espacios de recreación.