Terror en SMP: sujeto apuñala hasta 10 veces a extranjero en plena calle

Un violento ataque fue registrado por cámaras de seguridad en San Martín de Porres, donde un sujeto apuñaló en repetidas ocasiones a un ciudadano extranjero en plena vía pública.

Las imágenes muestran cómo la víctima, un joven de nacionalidad venezolana, fue atacado hasta en 10 ocasiones en la cuadra 13 de la avenida Perú. Herido, logró huir e ingresar a una botica para ponerse a salvo.

El propietario del establecimiento intervino para defenderlo y evitar una tragedia mayor. Sin embargo, el agresor regresó minutos después con la aparente intención de rematar a la víctima, lo que generó momentos de tensión. El dueño del local aseguró que también fue amenazado y ahora teme por su vida, por lo que pidió garantías a las autoridades.

NO PRESENTÓ DENUNCIA

El herido fue auxiliado por personal de serenazgo y trasladado al Hospital Cayetano Heredia, aunque posteriormente se retiró sin recibir atención médica ni presentar denuncia. Las autoridades investigan el caso.