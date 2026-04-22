Centro de Lima: estudiantes universitarios marchan en avenida Abancay

Cientos de estudiantes universitarios salieron a marchar por las calles del Centro de Lima para exigir el respeto al derecho del medio pasaje en el transporte público. La movilización reunió a jóvenes de distintas universidades, quienes expresaron su rechazo ante lo que consideran una falta de control por parte de las autoridades frente al incumplimiento de esta norma.

La protesta se inició en la Plaza Dos de Mayo alrededor de las 5 de la tarde. Desde ese punto, los estudiantes avanzaron por la avenida Nicolás de Piérola, pasando por la Plaza San Martín y los exteriores del Palacio de Justicia, para luego continuar por la avenida Grau y parte de la avenida Abancay.

Durante el recorrido, los manifestantes también demandaron mayor presupuesto para el sector educativo y mejores condiciones para los estudiantes. Con pancartas y arengas, hicieron visible su malestar ante las dificultades que enfrentan a diario para acceder al beneficio del medio pasaje en buses de transporte urbano.

MARCHA PACÍFICA

La marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con la presencia de efectivos de la Policía Nacional, quienes acompañaron a los estudiantes a lo largo de todo el trayecto para garantizar el orden. La movilización concluyó en los alrededores del Parque Universitario, sin registrarse incidentes.