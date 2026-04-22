Aviones F-16 llegan a Perú para festival aéreo en Lima

Dos aviones de combate F-16 pertenecientes al equipo acrobático Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribaron este miércoles a Lima para participar en un festival aéreo programado para el fin de semana. La llegada de estas aeronaves coincide con la reciente confirmación de que el Perú adquirió una flota del modelo F-16 Block 70 como parte de su proceso de modernización militar.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó que la presencia de los cazas forma parte de acuerdos de cooperación internacional y que serán protagonistas del XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026. Este evento se realizará el sábado y domingo en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, en conmemoración del 112 aniversario del nacimiento del capitán José Abelardo Quiñones.

Durante los días previos al evento, los F-16 realizarán vuelos de entrenamiento y exhibición en los alrededores de Lima bajo estrictas medidas de seguridad. Ante la preocupación de algunos ciudadanos por el ruido generado, la FAP aclaró que se trata de una característica normal de este tipo de aeronaves y que no representa ningún peligro para la población.

CONFIRMÓ COMPRA DE AVIONES

En paralelo, el primer ministro Luis Arroyo confirmó la compra de 24 aviones F-16 Block 70 por un monto de 3.500 millones de dólares, asegurando que el proceso sigue el cronograma establecido. La decisión ha generado controversia política, incluso provocando la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, quienes señalaron que los contratos ya fueron firmados pese a las discrepancias dentro del Ejecutivo.