Alto mando policial presenta propuestas para frenar la ola delincuencial

La Comisión de Constitución del Congreso recibió dos propuestas orientadas a reforzar las labores de inteligencia y la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país. Ambas iniciativas, impulsadas desde el alto mando policial, plantean ajustes en los procesos de investigación relacionados con delitos de crimen organizado, con el objetivo de evitar vacíos que favorezcan la impunidad.

La primera medida propone que el archivamiento de casos que involucran a agraviados por organizaciones criminales cuente con un debido sustento previo, a fin de garantizar que las decisiones fiscales estén debidamente fundamentadas. Esta iniciativa busca evitar cierres prematuros de investigaciones sin una evaluación exhaustiva de los elementos de prueba.

En tanto, la segunda propuesta plantea implementar un mecanismo de control policial sobre el archivo de las investigaciones, lo que permitiría a la institución tener mayor participación en el seguimiento de los casos. Según sus impulsores, esta medida contribuiría a mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD

Las propuestas se dan en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad en diversas regiones del país. En ese sentido, se espera que el Congreso evalúe estas iniciativas con celeridad, considerando el rol clave que cumple la Policía en la ejecución operativa de las investigaciones y en la lucha contra el crimen organizado.