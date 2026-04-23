Violento asalto a familia en Carabayllo: delincuentes golpean a conductor y disparan al aire

Una familia fue víctima de un violento asalto en la asociación Las Ágaras, en Carabayllo, cuando llegaban a bordo de una camioneta gris. Los delincuentes, que se desplazaban en una camioneta azul con techo negro, descendieron armados y encañonaron a las víctimas para intentar perpetrar el robo.

Durante el ataque, el conductor fue golpeado en la cabeza, mientras que el copiloto, que llevaba a una bebé en brazos, huyó junto a otras dos pasajeras en medio del pánico. La violenta escena quedó registrada en cámaras de seguridad, evidenciando la agresividad con la que actuaron los sujetos.

Tras el intento de asalto, los delincuentes escaparon realizando disparos al aire, lo que generó temor entre los vecinos, quienes se resguardaron por el riesgo de una bala perdida. El conductor logró retirarse del lugar con su familia, mientras testigos indicaron que no residen en la zona y habían llegado para recoger a una persona.

Los vecinos alertaron que no es la primera vez que esta banda opera en el sector, pues el mismo vehículo habría participado en otro robo días atrás. Ante ello, exigieron mayor presencia policial, patrullaje, iluminación y cámaras de seguridad para frenar la inseguridad.