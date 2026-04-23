Surco: violento enfrentamiento entre barristas desata pánico

Momentos de terror vivieron los vecinos de la urbanización Honor y Gloria, en Surco, tras un violento enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. El hecho ocurrió en plena vía pública y generó pánico entre las familias, quienes denunciaron constantes episodios de violencia en la zona.

Según testigos, el enfrentamiento incluyó el uso de machetes, piedras y pirotecnia, sin importar la presencia de niños y adultos mayores en las viviendas cercanas. Algunos vecinos aseguraron que entre los involucrados se encontrarían hijos de propietarios de la misma residencial, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad interna.

De acuerdo con los reportes, un grupo numeroso de barristas de Alianza Lima llegó hasta el lugar, donde fue provocado por un reducido grupo de sujetos desde el interior de la residencial conocida como “La Cruceta”. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una gresca que puso en riesgo la integridad de los residentes.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Alertadas por los vecinos, las autoridades acudieron a la zona para controlar la situación y dispersar a los implicados. Sin embargo, los residentes manifestaron su malestar ante la reiteración de estos hechos y exigieron mayor presencia policial para evitar nuevos enfrentamientos que alteren la tranquilidad del vecindario.