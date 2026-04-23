Embajador de EE. UU. acudió a la PCM en medio de tensión por compra de aviones F-16

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, llegó la mañana de este miércoles a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde sostuvo una reunión con el jefe del gabinete, Luis Arroyo. A su ingreso, el diplomático evitó brindar declaraciones a la prensa y solo atinó a señalar que tenía una reunión pendiente.

De acuerdo con el registro del portal de visitas, el encuentro tuvo como objetivo abordar la transferencia de recursos a una empresa estadounidense para la adquisición de aeronaves F-16 Fighting Falcon. La reunión se prolongó por aproximadamente 45 minutos y, al término, el embajador se retiró por una vía distinta a la de su ingreso, saliendo en vehículo desde el interior de Palacio de Gobierno.

En paralelo, desde tempranas horas se desarrolló la sesión del Consejo de Ministros, en la que participaron, hasta ese momento, los titulares de distintas carteras, entre ellos Carlos Díaz y Hugo de Zela Martínez. Según fuentes, se habría dispuesto no abordar el tema de la compra de los F-16, situación que generó tensiones internas y derivó en la posterior renuncia de ambos funcionarios.

ALCALDES SE ENCADENAN

Durante la jornada, también se registraron protestas en los exteriores de Palacio de Gobierno por parte de alcaldes del Vraem, quienes exigieron mayor inversión en obras públicas. El alcalde de Samugari, Yuri Cahuana Quispe, cuestionó la priorización de gasto en defensa frente a necesidades básicas. Finalmente, los burgomaestres lograron sostener una reunión con el presidente José María Balcázar para exponer sus demandas.