Así son los aviones militares F-16 que llegarán al Perú

Los aviones de combate F-16 Fighting Falcon realizaron maniobras de alta velocidad y picado en la Base Aérea Las Palmas, evidenciando su capacidad operativa tras el primer desembolso de 462 millones de dólares efectuado por el Estado peruano. Esta adquisición forma parte de un ambicioso proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú, que busca recuperar su capacidad de defensa aérea en los próximos años.

Estas aeronaves incorporan tecnología de última generación, como radares avanzados, aviónica digital y sistemas que les permiten operar en condiciones climáticas adversas, además de contar con una vida útil estimada de hasta 12 mil horas de vuelo. La versión adquirida corresponde al modelo Block 70, considerado uno de los más avanzados de su tipo a nivel mundial.

Pilotos especializados destacaron su potencia y versatilidad. El piloto estadounidense Taylor Heister explicó que el F-16 genera más empuje que su propio peso, lo que permite una aceleración comparable a la de un cohete. Asimismo, resaltó su capacidad de despliegue global, ya que equipos reducidos de mantenimiento pueden operar y reparar la aeronave en distintos escenarios, ampliando su eficiencia tanto en el aire como en tierra.

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA

En Sudamérica, solo algunas fuerzas aéreas cuentan con este tipo de cazas, lo que posiciona al Perú en un nivel estratégico dentro de la región. No obstante, la implementación será progresiva e implicará capacitación de pilotos, adecuación de infraestructura y entrenamiento técnico. Según estimaciones oficiales, los primeros F-16 llegarán al país entre 2029 y 2030, consolidando una adquisición que redefinirá el poder aéreo peruano en las próximas décadas.