Allanan viviendas de implicados en extorsiones en Lima Norte

Agentes de la División de Investigación contra Extorsiones de la Policía Nacional ejecutaron un operativo en Lima Norte que permitió el allanamiento de varias viviendas y la captura de cinco presuntos integrantes de una red dedicada a extorsionar a comerciantes y transportistas de la zona. La intervención forma parte de las acciones para combatir el incremento de este delito en la capital.

El coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, explicó que los detenidos seguían un patrón delictivo bien definido. Los sujetos realizaban labores de vigilancia, tomando fotografías de negocios, vehículos y locales para posteriormente enviar mensajes amenazantes a los propietarios exigiendo pagos a cambio de no atentar contra sus vidas o bienes.

Durante el operativo, las autoridades policiales incautaron equipos móviles y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación fiscal. Además, no se descarta que los implicados estén vinculados a otras denuncias de extorsión registradas en diferentes distritos de Lima Norte.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía Nacional del Perú informó que las investigaciones continuarán para identificar a más integrantes de esta presunta organización criminal. En tanto, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos y colaborar con las autoridades para frenar el avance de las redes de extorsión en la ciudad.