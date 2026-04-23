Dos cazas F-16 de EE.UU. participarán de exhibición en la Base Aérea Las Palmas

Dos aviones de combate F-16 Fighting Falcon del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya se encuentran en Lima para participar en el décimo octavo Festival Aéreo BALP 2026, que se desarrollará en la Base Aérea Las Palmas. Como parte de los preparativos, las aeronaves vienen realizando pruebas y ensayos previos a sus presentaciones oficiales.

El director de información de la Fuerza Aérea del Perú, Marco Antonio Muñoz, explicó que durante el evento los asistentes podrán observar en detalle las capacidades de estas aeronaves. “Hoy vamos a apreciar las demostraciones que se presentarán este fin de semana”, señaló al destacar el encendido y preparación de uno de los cazas antes de su exhibición.

Durante el festival, uno de los F-16 ejecutará maniobras acrobáticas de alta precisión en el aire, mientras que el segundo permanecerá en exhibición estática para que el público pueda conocerlo de cerca. Pilotos del equipo estadounidense indicaron que estas aeronaves son capaces de duplicar la velocidad del sonido y soportar maniobras de hasta 9 fuerzas G, lo que evidencia su potencia y versatilidad.

INGRESO LIBRE

El evento, de ingreso libre previa inscripción virtual, también contará con exhibiciones de paracaidismo y la participación de la escuadrilla “Caballeros Azules”, además de agrupaciones aeronáuticas. El Festival Aéreo BALP 2026 se presenta así como una oportunidad única para que el público disfrute de un espectáculo de alto nivel y conozca de cerca tecnología militar de última generación.