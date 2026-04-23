Municipalidad de Lima recupera espacios públicos ocupados por ambulantes en Las Malvinas

La Municipalidad de Lima ejecutó un operativo en Las Malvinas para recuperar espacios públicos que durante años estuvieron ocupados por comerciantes informales. La intervención se realizó en las cuadras 1 a 6 de la avenida Argentina y en las cuadras 6 a 10 de la avenida Emancipación, incluyendo la plaza Ramón Castilla.

Según el alcalde Renzo Reggiardo, estas acciones buscan devolver la tranquilidad a los vecinos del Cercado de Lima y restablecer el orden en zonas donde, asegura, se había perdido el control.

El retiro de los ambulantes se llevó a cabo de manera pacífica y sin enfrentamientos. La comuna advirtió que no permitirá el reagrupamiento de comerciantes informales ni en este sector ni en otras áreas ya recuperadas.

Además, la municipalidad viene realizando labores de limpieza, señalización y recuperación de infraestructura urbana. Asimismo, reforzó la vigilancia con cámaras y drones para evitar nuevas ocupaciones y garantizar el mantenimiento del orden en la zona.