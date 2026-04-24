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24/04/2026

Municipalidad de Lima asume emisión de brevetes para autos particulares en la capital

Desde hoy, la comuna limeña es la encargada de emitir licencias de conducir de clase A para vehículos particulares. El proceso de evaluación se mantiene y las pruebas continuarán realizándose.



La Municipalidad de Lima asumió desde hoy la emisión de licencias de conducir de clase A en la capital, por lo que ahora será la comuna la encargada de otorgar brevetes para autos particulares y vehículos menores.

Aunque cambia la entidad emisora, el proceso para obtener la licencia se mantiene. Los postulantes deberán aprobar primero un examen médico en un centro autorizado y luego rendir las pruebas de conocimiento y manejo en el circuito de evaluación de Lima Norte, ubicado en Comas.

Una vez superadas todas las evaluaciones, la Municipalidad de Lima emitirá el brevete físico. El centro de atención funciona en el jirón Flor de Arayanes 361, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m.

La medida ha sido bien recibida por los conductores, quienes destacan que el nuevo sistema facilitará los trámites. Además, la comuna señaló que este proceso concesionado permitirá fortalecer la gestión municipal mediante ingresos generados por la emisión de licencias.


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