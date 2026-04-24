Presentan nuevo sistema de recaudo del Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció la implementación de una tarjeta única interoperable que busca modernizar el sistema de recaudo en el transporte público de Lima y Callao. Esta iniciativa permitirá a los ciudadanos utilizar un solo medio de pago en distintos servicios, facilitando así la movilidad urbana y reduciendo tiempos de acceso.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que la nueva tarjeta contará con tecnología sin contacto, lo que permitirá validar el ingreso de manera rápida y eficiente al abordar unidades del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 2 del Metro de Lima. Además, destacó que el sistema incluye mecanismos de seguridad avanzados con claves encriptadas para evitar fraudes o clonaciones.

La tarjeta también incorporará diseños diferenciados que facilitarán la identificación de los distintos tipos de usuarios. De esta manera, se podrá distinguir entre pasajeros regulares y aquellos que acceden a beneficios especiales, como estudiantes, efectivos policiales, bomberos y personas con discapacidad, garantizando una aplicación más ordenada de las tarifas.

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA

La ATU indicó que su implementación será progresiva y dependerá del cumplimiento de tres condiciones clave: la circulación masiva del nuevo dispositivo, la adaptación de los sistemas de recaudo de los operadores y la creación de un fideicomiso con cámara de compensación. Se estima que para los próximos meses se complete la integración total del sistema.