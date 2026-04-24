Caen presuntos asesinos de joven chofer en Comas: uno habría confesado el crimen

La Policía Nacional capturó a tres presuntos implicados en el asesinato de Christian Llagas, el joven chofer de 19 años que fue acribillado el último miércoles en el distrito de Comas. El crimen ocurrió cuando un sujeto abordó el vehículo que conducía y le disparó hasta en seis ocasiones.

Según las investigaciones, uno de los detenidos sería el autor material del ataque y ya habría confesado su participación. Otro habría fingido ser jalador para facilitar el ingreso del sicario al vehículo, mientras que un tercer implicado habría colaborado en la fuga de los atacantes.

Las autoridades realizaron una pericia antropométrica para comparar las características físicas de los detenidos con las imágenes captadas por cámaras de seguridad. En los videos se observa cómo los sospechosos huyeron del lugar a bordo de dos bicicletas, una negra y otra rosada.

La Policía no descarta que los capturados pertenezcan a una organización criminal que estaría extorsionando a transportistas en Lima Norte. El padre de la víctima expresó su dolor y aseguró que continuará luchando hasta que todos los responsables sean condenados.