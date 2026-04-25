Joven empresario fue asesinado a balazos en Los Olivos: era dueño de tres tiendas de muebles

Según primeras informaciones, un empresario dedicado al rubro de los muebles fue asesinado a balazos dentro de su camión, que utilizaba para repartir sus productos, cuando circulaba por la avenida Próceres de Huandoy, en Los Olivos.
La víctima fue identificada como David C. V., de 30 años, quien sería propietario de tres tiendas de muebles ubicadas en distintos sectores del distrito. Testigos refieren que el atacante fue un hombre que se movilizaba a bordo de una moto.
CÁMARAS DE SEGURIDAD
El criminal disparó al joven empresario aprovechando que detuvo su unidad porque el semáforo marcó la luz roja. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre ya había muerto; el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.
La Policía Nacional no descarta que el asesinato esté relacionado con un caso de extorsión. La víctima dejó en la orfandad a un menor de 5 años. Sus desconsolados familiares evitaron declarar a los medios de comunicación.