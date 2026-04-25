24 Horas Edición Sabatina

25/04/2026

Tragedia en Lurigancho-Chosica: hombre muere aplastado por rocas y tierra

Su esposa pidió ayudada a las autoridades y los vecinos pues no cuenta con dinero para darle cristina sepultura a su esposo, quien era el único sustento de su hogar.



Lenin Antonio Gómez, de 37 años, trabajaba retirando rocas y tierra de un cerro del distrito de Lurigancho-Chosica, para ganar espacio en un terreno donde iban a construir una casa. De pronto, un derrumbe lo sepultó.

El accidente se registró la tarde de ayer en el asentamiento humano Nicolás de Piérola. El sonido del derrumbe alarmó a los vecinos que salieron de sus casas y vieron la escena, trataron de rescatarlo, pero no pudieron. 

MENORES EN LA ORFANDAD

Hasta el lugar llegó personal de Serenazgo, efectivos de la Policía y los bomberos; quienes después arduo trabajo rescataron el cuerpo sin vida. Los vecinos indicaron que la víctima deja dos menores en la orfandad.

Su esposa, entre lágrimas, pidió ayudada a las autoridades y los vecinos pues no cuenta con dinero para darle cristiana sepultura al padre de sus hijos, quien era el único sustento de su hogar.


Temas Relacionados: ChosicaDerrumbeHijosMuertoSerenosTerreno

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO