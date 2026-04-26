Miraflores: celebran el Día del Dulce Peruano con feria gastronómica

El distrito de Miraflores se convirtió en escenario de una celebración por el Día del Dulce Peruano, donde decenas de limeños se congregaron para disfrutar de una variada oferta de postres típicos. La actividad reunió a familias, turistas y emprendedores gastronómicos en un ambiente festivo.

Entre los sabores que deleitaron a los asistentes destacaron clásicos como la mazamorra morada, el arroz con leche, los picarones, el ranfañote y el sanguito, preparados de manera artesanal. Los puestos ofrecieron recetas tradicionales que evocan la historia y diversidad culinaria del país.

Los visitantes no solo degustaron los dulces, sino que también pudieron conocer el proceso de elaboración de algunos de ellos, así como el origen de estas preparaciones que forman parte de la identidad peruana. La feria también impulsó a pequeños negocios dedicados a la repostería local.

TRADICIONES CULINARIAS

Esta colorida celebración buscó revalorar la gastronomía dulce del Perú y promover su consumo, especialmente entre las nuevas generaciones. Los organizadores de la feria destacaron la importancia de mantener vivas estas tradiciones culinarias que forman parte del patrimonio cultural del país.