Incendio afecta escuela de la PNP en Puente Piedra

Un incendio de gran magnitud se registró en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Puente Piedra, generando alarma entre el personal y cadetes. El fuego se inició en uno de los pabellones, lo que obligó a una rápida evacuación ante la intensa humareda.

Hasta el lugar llegaron más de seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, incluyendo ambulancias y cisternas, que trabajaron intensamente para controlar las llamas. Según informó Jaime Carrasco, jefe departamental de Bomberos de Lima Norte, no se registraron víctimas ni heridos de gravedad, reportándose únicamente daños materiales.

El siniestro afectó principalmente la zona de dormitorios, donde el fuego consumió aproximadamente 220 metros cuadrados. La presencia de colchones y otros materiales inflamables habría facilitado la rápida propagación del incendio, complicando las labores de control durante las primeras horas de la emergencia.

INVESTIGAN INCENDIO

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar el fuego y dar inicio a las labores de remoción de escombros. En tanto, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio, mientras la municipalidad distrital apoyó con el envío de cisternas para enfrentar la emergencia.