Reemplazarán a coronel PNP investigado por presunto "cambiazo" de lingote de oro

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que el coronel Morón Díaz será reemplazado en la División de Investigaciones de Bandas Criminales, luego de ser detenido por su presunta vinculación en el cambio de un lingote de oro por una réplica de cobre.

“Hubo una intervención por un hecho que ocurrió en mayo de 2023 y, conforme avanzan las investigaciones, se ha detectado un hecho repudiable. Nosotros, como Policía, también somos los encargados de investigar el hecho material”, declaró Arriola ante la prensa.

DETALLES DEL CASO

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de efectivos interceptó a un empresario extranjero para incautarle cuatro lingotes de oro. Según las pesquisas, antes de formalizar la entrega del material, un suboficial habría tomado fotografías de las piezas originales con el objetivo de mandar a fabricar réplicas exactas en cobre.

Asimismo, un colaborador eficaz identificado como “agente Pepe” reveló que el reemplazo del lingote se habría concretado en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La fiscalía sostiene que los agentes implicados habrían vendido el lingote original por 200 mil dólares, mientras que entregaron a las autoridades un objeto falsificado, lo que agrava las acusaciones en su contra.