Caen "Los Audaces de San Martín de Porres": banda se dedicaba al robo de celulares

Agentes de serenazgo lograron la captura de presuntos integrantes de la banda criminal “Los Audaces de San Martín de Porres”, dedicada al robo de celulares bajo la modalidad del raqueteo.

El hecho ocurrió en el límite de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, luego de que los sujetos arrebataran el celular a un transeúnte. Cuando intentaban huir a bordo de una motocicleta, terminaron chocando contra un vehículo, lo que facilitó su detención por parte de las autoridades.

COMANDO YANAPAQUI

El alcalde de San Martín de Porres, Felipe Castillo, informó que el operativo contó con la participación del equipo de serenazgo “Comando Yanapaqui”, el cual fue previamente entrenado por la Policía. Según detalló, los sospechosos fueron ubicados gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas en el distrito.

Asimismo, la autoridad edil señaló que los detenidos integrarían una red dedicada al robo sistemático de equipos móviles, los cuales posteriormente eran comercializados en el mercado negro.