Cambio en la PNP: relevan a Franco Moreno Panta en La Libertad tras solo cuatro meses de gestión

La Policía Nacional del Perú dispuso el relevo del general Franco Moreno Panta como jefe de la región policial La Libertad, luego de apenas cuatro meses en el cargo. La decisión fue calificada como parte de un proceso regular por “necesidad del servicio”, según precisaron altas autoridades de la institución.

Días antes del anuncio, el ministro del Interior, José Zapata, destacó durante una visita a la ciudad de Trujillo la incorporación de 500 nuevos efectivos policiales para reforzar la seguridad en la región, como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, descartó que el cambio responda a denuncias contra Moreno Panta y resaltó los resultados de su gestión, como la reducción de homicidios y detonaciones vinculadas a extorsiones, así como golpes a organizaciones criminales.

SU REEMPLAZO

El relevo se produce en un contexto marcado por investigaciones a efectivos policiales en la región, entre ellos cuatro suboficiales de la Divincri Trujillo con 18 meses de prisión preventiva por presunta extorsión. En su lugar, asumió el general Ricardo Espinoza, quien ya inició funciones en la región La Libertad.