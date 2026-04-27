Transporte informal en scooters y motos eléctricas se apodera de avenida Aviación

El uso de scooters y motos eléctricas como alternativa de transporte de pasajeros viene expandiéndose sin control en Lima. A través de servicios informales, estos vehículos ya conectan distintos puntos de la ciudad, como la avenida México y la estación Gamarra, exponiendo a los usuarios a situaciones de riesgo debido a la falta de regulación.

El presidente de la Fundación Transitemos, Edwin Derteano, advirtió que este fenómeno se da en un contexto de alta congestión vehicular y ausencia de control. Según indicó, muchos conductores de estos vehículos no respetan las normas de tránsito, invaden ciclovías y circulan incluso contra el tráfico o cruzando semáforos en rojo.

Las cifras reflejan el problema. Solo en 2025 se reportaron más de 700 accidentes relacionados con scooters, mientras que el número supera el millar si se consideran todos los vehículos eléctricos. Sin embargo, no existe un registro oficial detallado sobre motos eléctricas, lo que evidencia un vacío en la fiscalización de este tipo de transporte emergente.

PREOCUPACIÓN VIAL

Aunque esta alternativa prometía mejorar la movilidad urbana, hoy también genera preocupación por la seguridad vial. En diálogo con Panamericana Televisión, especialistas coinciden en que, sin una normativa clara y mecanismos de control efectivos, el uso de estos vehículos ligeros podría incrementar los accidentes y agravar el caos en las calles de la capital.