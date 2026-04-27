¡Alerta! Robos durante pagos con celular aumentan en zonas de Lima

El robo de celulares continúa en aumento en distintos distritos de Lima, pero ahora con un objetivo más específico: vaciar las cuentas de billeteras digitales de las víctimas. Autoridades advierten que esta nueva modalidad delictiva ha evolucionado, aprovechando el uso masivo de aplicaciones de pago en dispositivos móviles para cometer fraudes en cuestión de segundos.

Según reportes policiales, distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Jesús María se han convertido en los principales focos de estos delitos. Los delincuentes, a bordo de motocicletas, identifican a personas que utilizan sus celulares en la vía pública y aprovechan el momento exacto para arrebatárselos. En uno de los casos recientes, dos sujetos perdieron el control de su vehículo tras cometer un robo y fueron capturados por agentes del grupo especial Yanapaqui.

MODUS OPERANDI

Las investigaciones señalan que los criminales esperan a que la víctima tenga abierta una aplicación bancaria o de pago para actuar. De esta manera, al sustraer el equipo, pueden realizar transferencias inmediatas y vaciar las cuentas en tiempo real. Esta modalidad también se replica en establecimientos comerciales, donde los delincuentes observan a usuarios realizando pagos desde sus celulares antes de atacarlos.

Otra técnica detectada es la denominada “trampa del delivery”, en la que los delincuentes aprovechan el momento en que una persona sale a recibir un pedido y realiza el pago con el celular en mano. En algunos casos, incluso se investiga la posible complicidad de falsos repartidores.