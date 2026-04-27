Congreso cita a ministra de Educación por suspensión de Beca Bicentenario 2026

La Comisión de Educación del Congreso de la República citó para este martes 28 de abril a la ministra de Educación, María Cuadros, con el objetivo de que explique el recorte presupuestal al programa Beca 18, una de las principales iniciativas estatales que financia estudios superiores para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La citación surge tras confirmarse la reducción de recursos destinados a este programa, lo que ha generado preocupación en el ámbito educativo. Especialistas advierten que estas decisiones podrían limitar el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes que dependen del apoyo estatal para continuar su formación académica.

En paralelo, el Ministerio de Educación anunció que no se abrirá una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario en 2026, debido a un proceso de reorganización del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Esta medida deja en incertidumbre a más de 300 jóvenes que ya contaban con admisión en universidades del extranjero y esperaban financiamiento.

¿QUÉ DICE​ EL MINEDU?

Desde el sector Educación se indicó que la prioridad será garantizar la continuidad de los beneficiarios actuales. En ese sentido, 283 estudiantes seguirán recibiendo apoyo para sus estudios en el exterior. No obstante, el Congreso busca conocer el impacto real de estas decisiones y las acciones que se tomarán para evitar que más estudiantes se vean afectados.